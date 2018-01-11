Медведев: чувствую уверенность перед полуфиналом с Фоньини

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале турнира в Сиднее.

«Чувствую себя отлично и очень рад. Я прошёл квалификацию, а сейчас уже в полуфинале. Я играю хорошо и не даю соперникам слишком много шансов.

Перед полуфиналом с Фоньини чувствую уверенность, но при этом понимаю, что мне будет противостоять очень сильный и опытный теннисист. Я проиграл ему однажды в прошлом году. Так что нас ждёт тяжёлая битва, но я постараюсь выйти из неё победителем", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.