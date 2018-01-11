Кербер: успехи перед ТБШ всегда придают уверенности

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 6:3, 6:1 в четвертьфинале турнира в Сиднее.

«Доминика отлично начала матч, а мне потребовалось время, чтобы найти свой ритм. Я старалась не думать, с кем играю, а просто пыталась сохранять стабильность. Всегда трудно играть с Доми, потому что она никогда не сдаётся и постоянно борется за свой шанс.

Каждый матч начинается с нуля, но, конечно, успешные выступления перед турниром «Большого шлема» всегда придают уверенности", — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.