Джорджи: главное, удалось удержать высокий уровень игры в течение матча

Итальянка Камила Джорджи рассказала о впечатлениях от победы над полькой Агнешкой Радваньской со счётом 6:1, 6:2 в четвертьфинале турнира в Сиднее.

«Начинала турнир с квалификации, поэтому мне было очень важно хорошо стартовать. Рада, что вышла в основную сетку, и стараюсь прогрессировать от матча к матчу. Чувствую себя всё лучше и увереннее. Матч с Агнешкой сложился хорошо. Главное, я смогла удержать высокий уровень тенниса в течение всего поединка. Надеюсь, продолжу в том же духе», — приводит слова Джорджи официальный сайт турнира.