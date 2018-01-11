Сёстры Уильямс 5 марта сыграют на выставочном турнире в Нью-Йорке

Американские сёстры Серена и Винус Уильямс 5 марта сыграют на выставочном турнире в Нью-Йорке, который пройдёт в рамках коммерческой серии соревнований Tie Break Tens, сообщает Tennis Panorama. Напомним, формат турнира предусматривает матчи в виде тай-брейков до выигрыша 10 очков.

В женском турнире в Нью-Йорке запланировано выступление восьми теннисисток, однако имена ещё шести участниц пока неизвестны. Победительница заработает за вечер $ 250 тыс.

Соревнования серии Tie Break Tens впервые пройдут на территории США.