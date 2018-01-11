Шарапова: вновь стать первой будет крайне сложно, но я очень этого хочу

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Очень рада возвращению в WТА-тур после долгого перерыва. Всегда здорово видеть на трибунах плакаты болельщиков со словами поддержки. Конечно, мне было нелегко, пришлось начинать всё с нуля и пробираться наверх из глубин рейтинга. Такой же путь преодолевают юниоры, которые только приходят в профессиональный теннис. Но мало — подняться на вершину, нужно там удержаться, что очень тяжело. Понимаю, вновь стать первой будет крайне трудно, но я очень этого хочу.

Помню, как смотрела финал Australian Open-2017 между сёстрами Уильямс и мечтала вернуться на этот корт год спустя. Сейчас это желание исполнилось, и я очень рада", — сказала Шарапова во время жеребьёвки Australian Open-2018.