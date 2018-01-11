Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим может сняться с Открытого чемпионата Австралии, сообщает Sport 24. 24-летний уроженец Винер-Нойштадта продолжает бороться с вирусной инфекцией, из-за которой он пропустил соревнования в Дохе.

На этой неделе Тим приехал на выставочный турнир в Куйонг, где уступил сербу Новаку Джоковичу, а затем отказался от продолжения борьбы. Отметим, что после матча с Джоковичем австриец заявил, что чувствует себя хорошо.

Первым соперником Доминика в Мельбурне должен стать аргентинец Гидо Пелья.