П. Макинрой: считаю Федерера основным фаворитом Открытого чемпионата Австралии

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии — 1991 американец Патрик Макинрой поделился ожиданиями от предстоящего Australian Open.

«Федерер творит чудеса. Он выглядит моложе, чем когда-либо, и по-прежнему грациозно двигается и мощно бьёт по мячу. Роджер начал сезон с целой серии побед над сильными соперниками на Кубке Хопмана. Думаю, именно он будет главным фаворитом предстоящего турнира. На мой взгляд, его секрет — в умении переключаться с тенниса на другие вещи: семью, детей. Он быстро забывает о поражениях», — приводит слова Макинроя ESPN.