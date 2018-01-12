Шарапова: Федерер показывал фантастические результаты, но я на стороне Надаля

Россиянка Мария Шарапова дала прогноз на мужской одиночный турнир в рамках Открытого чемпионата Австралии — 2018.

«Федерер в прошлом году демонстрировал фантастические результаты, но я всегда на стороне Надаля. Рафа — настоящий боец, за которым приятно и интересно наблюдать. Он служит для меня примером и вдохновляет. Честно говоря, я фанат тенниса и люблю смотреть захватывающие матчи, кто бы в них ни играл», — рассказала Шарапова на церемонии жеребьёвки турнира.

Шарапова в первом круге Australian Open сыграет с немкой Татьяной Марией.