Родина потерпела поражение во втором квалификационном раунде Australian Open

Евгения Родина не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Australian Open — 2018. В матче второго круга россиянка, которая была посеяна в квалификации под вторым номером, уступила представительнице Болгарии Виктории Томовой — 2:6, 2:6.

Поединок продолжался 61 минуту. Родина ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету Томовой пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.

В третьем квалификационном раунде Томова сразится либо с немкой Антонией Лоттнер, либо с россиянкой Анной Блинковой.