Эверт: главной претенденткой на победу на Australian Open назову Халеп

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт рассказала, кого считает главной претенденткой на победу на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 15 января.



«В 2017 году выступление Симоны Халеп на турнирах «Большого шлема» получилось разочаровывающим. Думаю, сейчас она решительно настроена изменить ситуацию. На данный момент она демонстрирует свой лучший теннис и действует уверенно. Симона отлично работает на тренировках. Осенью в своём каждом интервью она улыбалась. Думаю, ей нравится быть первой ракеткой мира, она этого не боится. Конечно, на 100% я не уверена, но именно Халеп назову главной претенденткой на победу.



Что касается Елены Остапенко, то я не считаю, что её прошлогодний результат был лишь вспышкой. Думаю, она надолго вошла в список фаворитов.



Мы привыкли к тому, что в туре доминирует пара игроков. А сейчас сетка кажется открытой. Шансы на победу есть у многих. У всех есть своя история. Это и делает турнир таким интересным. Каролина Плишкова, Остапенко, Каролин Гарсия. Если Возняцки удастся выиграть свой первый турнир «Большого шлема», многие будут счастливы. Сейчас много талантливых теннисисток. Я говорила это в прошлом году, когда Серена не играла, а сейчас таких игроков стало вдвое больше.



Когда Серена доминировала, все говорили: «Может, это плохо для тенниса?». Нет, потому что в то время наши ТВ-рейтинги были лучшими, а Серена стала одной из величайших спортсменок всех времён. Теперь у нас есть много претенденток на титул, 20-25, и это интригует», — цитирует Эверт ESPN.

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