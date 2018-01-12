Карловский проиграл в четвертьфинале челленджера в Бангкоке

Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Бангкоке, проиграв представителю Испании Бернабе Сапате Миральесу со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Евгений трижды подал навылет и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Бангкоке испанский теннисист поспорит с победителем матча Марсель Гранольерс (Испания, 1) — Юсуке Такахаси (Япония, 7).