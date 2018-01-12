Кубот и Мело выиграли турнир в Сиднее в парном разряде

Поляк Лукаш Кубот и представитель Бразилии Марсело Мело (1) стали победителями турнира в Сиднее в парном разряде. В финале они в двух сетах обыграли немца Ян-Леннарда Штруффа и серба Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час. Лидеры посева трижды подали навылет и реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса и ни одного брейка.

Для Кубота этот титул стал 21-м в карьере в парном разряде, для Мело — 29-м.

Турнир в Сиднее в одиночном разряде завершится 13 января.