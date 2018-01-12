Мертенс: я отдала все силы на корте, а мне сегодня ещё в паре играть

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от победы над британкой Хитер Уотсон в полуфинале турнира в Хобарте со счётом 6:4, 1:6, 6:2.



«Хитер прошла такой же путь из квалификации, как и я в прошлом году, но я очень рада победе. Я отдала все силы на корте, но сегодня мне ещё нужно будет играть в паре.



В третьем сете я старалась играть агрессивно и заставлять соперницу больше бегать. Во второй партии она диктовала условия на корте, стоит отдать ей должное. Она провела великолепный матч», — цитирует Мертенс официальный сайт тура.

Мертенс стала первой финалисткой турнира в Хобарте