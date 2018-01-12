Баутиста-Агут за 2 часа 52 минуты одолел Хасе в полуфинале турнира в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) пробился в финал турнира в Окленде, одолев представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 52 минуты. Роберто 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

В финале соперником Баутиста-Агута будет победитель поединка Давид Феррер (Испания, 7) —Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 2).