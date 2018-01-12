Карреньо-Буста одолел Эбдена, Бенчич — Петкович на выставочном турнире в Куйонге

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста в трёх сетах обыграл представителя Австралии Мэттью Эбдена на выставочном турнире в Куойнге (пригород Мельбурна) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

В единственной женской встрече швейцарка Белинда Бенчич одолела представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 3:6, 6:4, [10:4].

Также на сегодня был запланирован матч бельгийца Давида Гоффена с представителем Кипра Маркосом Багдатисом, но встреча была отменена.