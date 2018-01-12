Дель Потро обыграл Феррера в полуфинале турнира в Окленде

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (2) вышел в финал турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представителя Испании Давида Феррера (7) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Уроженец Тандиля 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Феррера 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соревнований дель Потро сыграет с ещё одним представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под пятым номером.