Кербер победила Джорджи и сыграет с Барти в финале турнира в Сиднее

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в финал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Бывшая первая ракетка мира совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале, который состоится 13 января, 29-летняя уроженка Бремена, занимающая 22-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.