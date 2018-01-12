Виландер: теперь настрой Рублёва будет на победу на ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер оценил потенциал первой ракетки России Андрея Рублёва.

«Думаю, Рублёв совершит прорыв в рейтинге, потому что он готов к этому психологически. Он стабилен, даже несмотря на то, что его игра сама по себе нестабильна. Однако удары он выполняет чертовски мощно и отчаянно борется.

Не знаю, сможет ли он войти в топ-10 или выступать на турнирах «Большого шлема» так, как на US Open, где дошёл до четвертьфинала. Но теперь именно таким будет его настрой — победа на турнире «Большого шлема», учитывая, что четвертьфинал уже был», — цитирует Виландера Reuters.