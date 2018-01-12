Уильямс: не считайте отдыхающим человека, вышедшего в отпуск по уходу за детьми

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс заявила о необходимости предоставления отпуска по уходу за ребёнком и выразила недовольство политикой компаний, которые стремятся уволить сотрудников в подобных ситуациях. 1 сентября бывшая первая ракетка мира родила дочь.

“Нельзя считать отдыхающим человека, который вышел в отпуск по уходу за ребёнком. Вы никогда не знаете, через что проходят семьи. Отпуск по уходу за ребёнком — это реальная вещь, и она очень ценна. Некоторые компании проводят секретные совещания и пытаются избавиться от сотрудников, находящихся в таком положении. Другие нет. Сторонитесь этих перемен”, — написала Уильямс в своём «твиттере».