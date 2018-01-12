Калинская вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу США Джулию Боузрап (24) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Анна трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейк.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии Калинская поспорит с победительницей матча Лесли Керкхове (Нидерланды) — Тамара Зиданшек (Словения).