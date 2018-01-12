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18-летний де Минор победил Пэра и сыграет с Медведевым в финале турнира в Сиднее

Теннис

18-летний австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в финал турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 4:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Алекс трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале соперником де Минора будет российский теннисист Даниил Медведев (Q). Соревнования в Сиднее завершатся 13 января.

Сидней (м) 2018. 1/2 финала
12 января 2018 года, пятница. 12:45 МСК
Алекс
де Минор
Бенуа
Пэр
4:6 6:1 6:1
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