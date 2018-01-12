Тили: Шарапова заслужила приглашение на церемонию жеребьёвки Australian Open

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал о причинах приглашения россиянки Марии Шараповой на церемонию жеребьёвки Australian Open-2018.

«Мы хотели пригласить бывшую чемпионку турнира. Прошло 10 лет с победы Марии в Мельбурне. Сложность в том, что на этой неделе также идут турниры в Сиднее и Хобарте, а также другие соревнования. А нам была нужна бывшая чемпионка. Мария приняла приглашение.

Да, она получила дисквалификацию, но 10 лет назад Мария выиграла здесь титул. Это 10-я годовщина, как и 30-летие «Мельбурн Парка». А утром прибыла Билли Джин Кинг. Это 50-я годовщина её победы.

В общем, Мария — чемпионка Australian Open и заслужила приглашение», — цитирует Тили Tennis World USA.