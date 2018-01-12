Матч Шараповой с Марией на Australian Open пройдёт 16 января

Стало известно расписание матчей для половин турнирных сеток на Открытом чемпионате Австралии. В стартовый день турнира сыграют представители верхней половины мужской сетки и нижней половины — женской, 16 января — наоборот.

15 января на корты, в частности, выйдут испанец Рафаэль Надаль, болгарин Григор Димитров, австралиец Ник Кирьос, хорват Марин Чилич, американка Винус Уильямс и датчанка Каролина Возняцки.

Россиянка Мария Шарапова попала в верхнюю половину сетки, значит, матч с немкой Татьяной Марией она сыграет 16 января.

Во вторник также пройдут матчи с участием швейцарцев Роджера Федерера и Стэна Вавринки, серба Новака Джоковича, немца Александра Зверева и румынки Симоны Халеп, сообщает пресс-служба соревнований.

Сетка Australian Open в мужском одиночном разряде

Сетка Australian Open в женском одиночном разряде