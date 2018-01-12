Медведев: до счёта 6:2, 3:1 Фоньини играл невероятно

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Сиднее со счётом 2:6, 6:4, 6:1. В финале, который состоится 13 января, Даниил сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

«До счёта 6:2, 3:1 Фабио играл невероятно. Я же не показывал своей лучшей игры. Но затем ситуация стала меняться шаг за шагом, и в итоге я чуть было не выиграл все оставшиеся геймы. Я очень рад, так как это была тяжёлая битва», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.