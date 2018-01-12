Де Минор: уверен, мы с Медведевым оба начнём действовать сразу, без раскачки

18-летний австралиец Алекс де Минор, который вышел в финал турнира категории ATP 250 в Сиднее, победив француза Бенуа Пэра со счётом 4:6, 6:1, 6:1, прокомментировал своё достижение.



«Я уступил первый сет и почти не верил в себя, но болельщики сумели взбодрить меня и придать сил для того, чтобы начать побеждать. Я просто старался бороться до конца, наносить удар за ударом и стоять стеной. Выйдя на корт, я хотел извлечь максимум из этой возможности и очень рад, что одержал победу.



«Медведев тоже молодой парень, который играл на молодёжном итоговом турнире в Милане. Он очень опасный, мощный теннисист. Будет ещё одна битва, и это здорово. Уверен, мы оба сразу начнём действовать без раскачки», — цитирует де Минора официальный сайт ATP.