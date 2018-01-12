Дель Потро: устал в полуфинале, но к финалу буду в порядке, успею восстановиться

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал победу над испанцем Давидом Феррером в полуфинале турнира в Окленде со счетом 6:4, 6:4 и предстоящий финал против другого испанца — Роберто Баутисты-Агута.



«Я рад, что снова вышел в финал, показав хороший теннис против одного из самых сильных парней в туре. Рад, что сыграю завтра в финале. Не скрою, это будет для меня сложно.Я бы хотел вновь завоевать титул, как в 2009 году, но Баутиста-Агут — очень опасный игрок, у него есть опыт игры в финалах, и он уже обыгрывал меня ранее.



В полуфинале с Феррером всё решили несколько очков, и мне повезло, что я дважды взял его подачу в первом сете. Потом я отыграл несколько брейк-пойнтов во второй партии и показал хорошую игру, отлично пробивал по линии. Мне пришлось рисковать против Давида, потому что он боец. Я устал, но завтра буду в порядке, успею восстановиться», — приводит слова дель Потро пресс-служба АТР.

Дель Потро обыграл Феррера в полуфинале турнира в Окленде