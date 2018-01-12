Медведев и де Минор проведут самый молодой финал турнира АТР с 2007 года

Финал турнира в Сиднее между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором станет самым молодым финалом турнира АТР с 2007 года. Тогда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 20-летний испанец Рафаэль Надаль обыграл 19-летнего серба Новака Джоковича. Сейчас Даниилу 21 год, а Алексу — 18.

Если выиграет австралиец, он станет самым молодым победителем турнира АТР почти за 10 лет, когда в 2008 году в Делрей-Бич победу одержал 18-летний японец Кей Нисикори, сообщает пресс-служба АТР.



На турнире в Сиднее это будет самый молодой финал с 1989 года, когда 21-летний Аарон Крикштейн обыграл 18-летнего Андрея Черкасова.