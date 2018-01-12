Бартоли: вернуться на корт — это доказать, что я жива

Марион Бартоли недавно объявила, что возвращается в тур, почти через пять лет после победы на Уимблдоне в 2013 году. 33-летняя француженка в 2016 году так похудела, что врачи не позволили ей провести выставочный матч на Уимблдоне в парном разряде, опасаясь сердечного приступа. Недавно Бартоли призналась, что до таких проблем её довёл молодой человек, считавший её слишком толстой. За минувший год её вес нормализовался, и теперь она хочет играть снова, чтобы доказать себе, что она жива.



«Когда я завершила карьеру, я была самой счастливой в мире. Потом, в мае 2014 года, я встретила своего — теперь уже бывшего — бойфренда, и каждый день он говорил мне, что я толстая. Каждый день. Как только видел худенькую девушку на улице, обязательно рассуждал о том, какая та стройная и симпатичная.

Я возвращаюсь, чтобы попробовать вновь испытать ощущения от побед на крупных турнирах. Я не вернулась бы ради попадания в топ-100. Я была в топ-20, а в лучшие годы — в топ-10. Вернуться на корт — это доказать, что я жива», — приводит слова Бартоли L`Equipe.