Четвёртая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина представила образ, в котором она примет участие в гала-ужине участников Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Над имиджем спортсменки поработала команда профессионалов.



Напомним, что в стартовом матче Australian Open 23-летняя Свитолина, получившая 4-й номер посева, сыграет с одной из победительниц квалификационного турнира. Основные соревнования первого в сезоне-2018 турнира «Большого шлема» начнутся 15 января.

Свитолина представила образ для гала-ужина Australian Open Фото : twitter.com/ElinaSvitolina

Все фотографии доступны в официальном «твиттере» Элины Свитолиной.