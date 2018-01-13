Белорус Максим Мирный одержал 1000-ю победу в карьере

Белорусский теннисист Максим Мирный одержал 1000-ю победу в карьере, если считать и одиночные, и парные матчи, сообщает пресс-служба АТР. На счету 40-летнего белоруса 756 побед в парном разряде и 244 – в одиночном.

25-й сезон на профессиональном корте Мирный может начать с 51-го титула в парном разряде. Во всяком случае в финал парного турнира в Окленде он вместе c австрийцем Филиппом Освальдом уже вышел. В полуфинальном матче с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и новозеландцем Майклом Винусом Мирный как раз и одержал свою 1000-ю победу — 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).