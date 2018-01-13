Блинкова вышла в третий квалификационный раунд AO-2018, Монова выбыла

Россиянка Анна Блинкова пробилась в решающий квалификационный раунд Australian Open — 2018. Во втором отборочном раунде она одержала волевую победу над немкой Антонией Лоттнер — 5:7, 6:4, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. На счету Блинковой 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. В решающем раунде квалификации Блинкова сразится с болгарской теннисисткой Викторией Томовой.

Ещё одна россиянка Полина Монова борьбу за выход в основную сетку Australian Open завершила. Во втором квалификационном раунде она уступила американке Ирине Фалькони — 2:6, 6:7 (2:7).