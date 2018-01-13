Баутиста-Агут одолел дель Потро и 2-й раз в карьере выиграл турнир в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) выиграл турнир в Окленде. В финальном поединке он одолел аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (2) — 6:1, 4:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. 29-летний Баутиста-Агут подал навылет 7 раз, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего дель Потро 9 эйсов и 1 двойная ошибка, также он использовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

Для испанца это седьмой в карьере титул в одиночном разряде и вторая победа на турнире в Окленде. Впервые он выиграл турнир в 2016 году. Счёт в личных противостояниях между Баутиста-Агутом и дель Потро стал 3-2 в пользу аргентинца.