Поражение Цуренко и победа Мертенс — в обзоре полуфиналов турнира в Хобарте

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску вышла в финал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко (5) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) вышла в финал турнира в Хобарте, переиграв в полуфинале британку Хитер Уотсон (Q) со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час 42 минуты.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».