Финал турнира в Хобарте прерван из-за дождя

Финал турнира в Хобарте между бельгийкой Элисе Мертенс (2) и румынкой Михаэлой Бузэрнеску прерван из-за дождя. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты, после чего супервайзер призвал их покинуть арену. На момент остановки поединка счёт был 6:1, 6:2 в пользу Мертенс.

По последним данным, встреча возобновится не ранее 9:45 по московскому времени.

Отметим, что следом Мертенс предстоит сыграть в финале турнира в парном разряде в дуэте с голландкой Деми Схурс.

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