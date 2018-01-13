Марах и Павич завоевали титул на турнире в Окленде в парном разряде

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич (1) подтвердили статус первого сеяного дуэта турнира в Окленде в парном разряде. В финале Оливер и Мате победили белоруса Максима Мирного и австрийца Филиппа Освальда со счётом 6:4, 5:7, [10:7]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 30 минут.

37-летний Марах завоевал 19-й титул в карьере на соревнованиях АТР в паре, а для 24-летнего Павича этот трофей стал десятым в общей сложности. Оливер Марах является 18-й ракеткой мира в паре, а Мате Павич — 16-й.