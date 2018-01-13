Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев — де Минор в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев (Q) в финале турнира в Сиднее встретится с австралийцем Алексом де Минором. Поединок начнётся в 11:00 по московскому времени. Ранее соперники между собой не встречались.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На данный момент Медведев занимает 84-е место в рейтинге АТР, а де Минор является 167-й ракеткой мира. Напомним, что предстоящий матч станет самым молодым финалом турнира АТР с 2007 года. Тогда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 20-летний испанец Рафаэль Надаль обыграл 19-летнего серба Новака Джоковича. Сейчас Даниилу 21 год, а Алексу — 18.