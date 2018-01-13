Дель Потро: мог сыграть лучше, но Баутиста-Агут здорово провёл концовку

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, уступивший в финале турнира в Окленде испанцу Роберто Баутисте-Агуту, оценил своё выступление на соревнованиях.

«Моя игра улучшилась. Я мог сыграть даже ещё лучше, но Роберто провёл отличный матч, а особенно здорово смотрелся в концовке. Он настоящий победитель, хочу его поздравить.

Это очень хороший старт сезона для меня. Не думал, что дойду до финала но первом же турнире, так что очень рад достигнутому успеху и показанному уровню тенниса», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.