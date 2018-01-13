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Медведев стал победителем турнира в Сиднее и завоевал первый титул в карьере

Теннис

Россиянин Даниил Медведев (Q) в финале турнира в Сиднее переиграл австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность решающего поединка составила 2 часа 13 минут. 21-летний москвич, занимающий 84-е место в рейтинге АТР, сделал четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок, реализовал четыре брейк-пойнта из 10 и проиграл пять геймов на своей подаче.

Для Медведева этот титул стал первым в карьере. За свой успех он получит 250 очков и $ 83 650. В обновлённом рейтинге АТР Даниил станет 53-й ракеткой мира.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Сидней (м) 2018. Финал
13 января 2018 года, суббота. 11:10 МСК
Даниил
Медведев
Алекс
де Минор
1:6 6:4 7:5
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