Видеообзор финала Кербер — Барти в Сиднее

Немка Анжелика Кербер в финале женского одиночного турнира в Сиднее переиграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 11 минут. 29-летняя уроженка Бремена, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, отыграла пять брейк-пойнтов из шести и выиграла три гейма на подаче оппонентки.



Для Кербер этот титул стал 11-м в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Анжелика проиграла по ходу турнира две партии.

Посмотреть видеообзор женского финала турнира в Сиднее Кербер — Барти можно на «Чемпионате».