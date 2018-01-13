Тарпищев: в выступлениях Медведева появилась некая стабильность

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире в Сиднее.

«Считаю, что эта победа для Даниила с большим знаком плюс. Он сам себе показал, что может. Это придаст ему уверенности в дальнейших выступлениях. Самое главное, что в ходе матча ему удалось справиться с нервным напряжением, которое явно присутствовало. Несмотря на то, что при счёте 5:5 он проиграл свою подачу, тут же выиграл чужую и весь матч. Некая стабильность появилась в его выступлениях. Независимо от результатов Australian open, он будет чувствовать себя намного увереннее. На финальной стадии лёгких соперников нет. После первого сета Даниилу нужно было вытерпеть своего соперника, не сломаться. Алекс уверенный в себе игрок, стабильно выступает. Звёзд ещё не хватал.



Сейчас главная задача Медведева – восстановиться. Предстоит встреча с серьёзным соперником в первом круге в Мельбурне. Хочется, чтобы он его проскочил. Физически восстановиться может и легко, а вот психологически… У всех по-разному проходит. Угадать, как будет – сложно. Невозможно понять, у кого какая степень психологической усталости. У молодых в этом аспекте не достаёт стабильности. Надо наиграть матчей 50. Вся троица, которая у нас стартовала на турнире в новом году, показала очень хорошие результаты. Это вселяет оптимизм в будущем», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.