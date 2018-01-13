Медведев: трудно играть против соперника, за которого болеют трибуны

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над австралийцем Алексом де Минором со счётом 1:6, 6:4, 7:5 в финале турнира в Сиднее.

«Это невероятно! Я очень рад. Я прошёл квалификацию, и здесь сошлось так много обстоятельств. Я хотел поехать в Окленд, потому что моя девушка получила визу в Новую Зеландию, но там никто не снимался, а затем снялись сразу четверо игроков. Но, конечно, я уже не мог полететь туда, и вот теперь я завоевал титул здесь. Это фантастика.

Конечно, трудно играть против соперника, за которого болеют трибуны. Но активное поведение зрителей даёт энергию обоим теннисистам. Иногда можно просто слушать толпу, и это помогает. Уверен, что без поддержки болельщиков Алекс не сделал бы камбэк в третьем сете. Было очень тяжело, но я справился", — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.