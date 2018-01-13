Медведев: лучший турнир — за 7 матчей я не разбил ни одной ракетки

Россиянин Даниил Медведев рассказал о победе в финале турнира в Сиднее, где он выиграл первый в карьере титул турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Потрясающий турнир, может быть, мой лучший турнир. В семи матчах, начиная с квалификации, я не разбил ни одной ракетки и не сходил с ума.

Удивительная победа. Я такой человек, что чем больше положительных эмоций испытываю, тем меньше показываю их. После матча я был не слишком эмоционален, например не упал на корт, но на самом деле я очень счастлив», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Фото доступно в официальном «Твиттере» турнира в Сиднее.