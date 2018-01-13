Организаторы турнира в Окленде намерены оштрафовать экс-чемпиона

Организаторы турнира в Окленде намерены оштрафовать первую ракетку соревнований 2018 года американца Джека Сока на $100 тысяч за безвольное поражение во втором круге от немца Петера Гоёвчика со счётом 3:6, 3:6. Сок приехал в Окленд защищать титул и как сеяный начал турнир со второго круга, то есть как раз с поражения от Гоёвчика. По мнению организаторов, Сок и не стремился победить, а в некоторые моменты встречи вовсе не интересовался тем, что происходило на корте.

«У нас были давние отношения с Джеком, мы его поддерживали и он поддерживал нас в течение ряда лет. Если произошло какое-то недопонимание, ему стоило сказать об этом. Джек всегда хорошо начинал год на нашем турнире. Ему стоит решить, хочет ли он продолжать здесь выступать. Мы должны поговорить с ним по-мужски», — приводит слова директора турнира Карла Баджа NZ Herald.