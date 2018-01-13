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Экс-тренер Шараповой уверен, что Конта может выиграть турнир «Большого шлема»

Теннис

Новый тренер британской теннисистки Йоханны Конты Майкл Джойс уверен, что его подопечной по силам выиграть турнир «Большого шлема».

«Женский теннис сильно изменился за последние 10 лет. Топ-10 уже не так хорош, как был 10 лет назад. Когда я работал с Марией Шараповой, были Серена и Винус, Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс и Жюстин Энен. Теперь, похоже, те, кто занимает места в топ-40 и даже 50, много интереснее.

Йоханна доказала своё место в топ-10. У неё были отличные результаты: победа в Майами, высокие стадии турниров «Большого шлема». Не сомневаюсь, что с её игрой и местом, где она находится в рейтинге, она сможет одержать победу на турнире «Большого шлема», — приводит слова Джойса Sky Sports.

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