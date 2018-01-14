Джокович: пример Федерера и Надаля в 2017 году показал, что всё возможно

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Australian Open, который стартует 15 января в Мельбурне. Сезон-2017 Джокович из-за проблем с локтем досрочно завершил после Уимблдона.

«Пример Роджера и Рафы в прошлом году показал, что возраст — это просто число, особенно в случае Роджера. Он отличный пример человека, который может позаботиться о себе, знает, как хорошо подготовиться и выйти на пик в нужное время. Он выиграл пару турниров «Большого шлема». Кто мог предсказать это после шести месяцев отсутствия? Так что всё возможно на самом деле. Я не знаю, как мой организм будет вести себя в этом или любом другом году. Я думаю только о настоящем, и пока всё идёт в правильном направлении.

Я знаю, на что способен, и верю, что могу побеждать лучших игроков мира. Я знаю, что если выйду на нужный психологический и физический уровень, то у меня будут хорошие шансы далеко пройти по турнирной сетке. Я иначе подхожу к Australian Open в этом году — и это интересно», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.