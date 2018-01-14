Калинская вышла в основную сетку Australian Open, победив Керкхове в двух сетах

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в основную сетку Australian Open, в финале квалификации турнира справившись с представительницей Нидерландов Лесли Керкхове в двух сетах — 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.



Калинская стала 10-й россиянкой в основной сетке турнира. В Мельбурне в этом году также сыграют Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Елена Веснина и Анна Блинкова.