Украинка Костюк станет первой участницей ТБШ, родившейся в 2002 году

Украинка Марта Костюк в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии победила чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 5:7, 6:0. Таким образом, 15-летняя теннисистка, получившая «уайлд-кард» в отборочные соревнования, станет первой в истории участницей турнира серии «Большого шлема», родившейся в 2002 году.

«Я не обращаю внимания на возраст. Я не думаю об этом, но более старшие соперницы иногда начинают напрягаться, когда я выигрываю. Так что в некотором плане это даёт мне преимущество», — приводит слова Костюк официальный сайт турнира.