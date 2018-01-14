Халеп: у меня есть цель выиграть турнир «Большого шлема». Надеюсь, это случится

Румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от своего выступления на Открытом чемпионате Австралии.

«Приятно начинать турнир „Большого шлема“ в ранге первой ракетки мира. Но я не испытываю дополнительного давления. Я нахожусь в хорошей форме и уверена в себе. Неважно, какая ты в рейтинге: первая, вторая или третья — от этого ничего не меняется. Я просто с нетерпением жду старта турнира.

Сейчас я сосредоточена не на рейтинге или титулах, а на своей игре. Я постоянно что-то меняю, чтобы сделать свой теннис ещё более эффективным. При этом у меня есть цель выиграть Grand Slam, и надеюсь, что однажды это произойдёт", — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.