Свитолина: постараюсь избежать сумасшедших мыслей в своей голове

Украинка Элина Свитолина оценила своё состояние в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Каждый турнир „Большого шлема“ отличается от предыдущего, потому что многое зависит от того, как ты выступала на соревнованиях в преддверии Grand Slam. Я здорово сыграла в Брисбене, и это, конечно, принесло мне уверенности в себе. Я очень постараюсь быть сосредоточенной на своей игре и избегать сумасшедших мыслей в своей голове.

Конечно, каждый хочет выиграть турнир «Большого шлема». Так что я постараюсь найти путь, чтобы быть готовой к борьбе в каждом матче", — приводит слова Свитолиной официальный сайт Australian Open.