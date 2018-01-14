Эверт верит в успех Шараповой на Открытом чемпионате Австралии

Авторитетный американский спортивный портал ESPN опубликовал прогноз экспертов на предстоящий Открытый чемпионат Австралии. Каждый из пяти специалистов назвал главного фаворита женского турнира, а также игрока, занимающего место ниже 16-го в рейтинге, который способен преподнести сенсацию в Мельбурне.

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт в качестве тёмной лошадки выбрала россиянку Марию Шарапову. Такого же мнения придерживается чемпион US Open в паре и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной ЮАР Клифф Дрисдейл. А вот Брэд Гилберт, Патрик Макинрой и Пэм Шривер сделали выбор в пользу немки Анжелики Кербер. Среди основных фаворитов четверо экспертов выбрали румынку Симону Халеп, а Дрисдейл поставил на американку Коко Вандевеге.